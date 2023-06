x x

SARONNO – “L’impresa è già stata selezionata, i sopralluoghi sono già stati fatti: il cantiere partirà a metà luglio e, tempo permettendo, in tre settimane sarà concluso”. Così l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli riassume l’intervento che sarà realizzato a breve sul tetto di Sala Vanelli sala comunale a Palazzo Insubria che ospita il consiglio comunale.

A rendere necessario l’intervento le infiltrazioni emerse in occasioni dell’ultimo consiglio comunale, ma segnalate anche in occasione del consiglio comunale aperto sull’ospedale, che hanno provocato danni anche all’interno della struttura.

Della situazione del tetto aveva già parlato il sindaco Augusto Airoldi parlando, dopo un sopralluogo con il drone della polizia locale, di danni dovuti ad anni di incuria e di mancata manutenzione.

Ma cosa sarà realizzato? “Con l’investimento di 74 mila euro sarà realizzata la sostituzione di tutto il manto di copertura con impermeabilizzazione della soletta. Sarà realizzata una revisione dell’impianto di smaltimento delle acque e si andrà ad installare la nuova linea vita. Completano gli interventi i ripristini degli interni per i danni fatti dall’acqua alla pavimentazione in legno e al soffitto che ha avuto uno scrostamento in alcuni punti”.

Il sindaco Augusto Airoldi ha annunciato l’intenzione di tenere i prossimi consiglio comunale all’auditorium Aldo Moro nell’omonima scuola in viale Santuario spiegato che anche qui saranno fatti degli interventi di manutenzione per renderla idonea ad ospitare l’assemblea cittadina.

