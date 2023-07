x x

SARONNO – Prelibatezze a chilometro zero: questa la sfida in cui i ragazzi del corso di cucina dell’istituto Ial si sono impegnati per l’edizione 2’23 del Festivial. Alla presenza dei genitori e degli insegnanti, gli studenti hanno realizzato piatti a chilometro zero mettendo in gioco il loro talento e tutto ciò che hanno imparato nell’anno scolastico che si è concluso.

Durante la giornata del 18 giugno, gli chef dell’istituto si sono impegnati nel mostrare le proprie capacità, come ogni anno, nel tradizionale Festivial, invitando i genitori a gustare il frutto di quanto imparato.

I presenti hanno avuto modo di gustare crostini di polenta con mousse di gorgonzola e noci, polpettine di melanzane, menta e pecorino, ma anche risotto al salto con ossobuco e barchette di ratatouille. Dulcis in fundo, non sono mancati i dolci: golosissima panna cotta con coulis di lamponi, tortino al cioccolato fondente e crostata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione