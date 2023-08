x x

SARONNO – “Sarà chiusa tutta la prossima settimana la biblioteca comunale, che da luglio sta osservando gli orari estivi. La riapertura è prevista per lunedì 21 agosto, soltanto al mattino fino al 26 agosto. Da lunedì 28 agosto, gli orari torneranno quelli consueti”. Lo comunica l’Amministrazione civica in riferimento alla struttura che è ospitata nel centro culturale di Casa Morandi in viale Santuario a Saronno.

Dalla fine del mese, dunque, la biblioteca cittadina – alla quale fanno riferimento tanti saronnesi – tornerà ad essere pienamente operativa, con i consueti orari di accesso.

(foto archivio: la biblioteca civica di Saronno. La struttura che è ospitata nel centro culturale di Casa Morandi in viale Santuario a Saronno)

