SARONNO – Lavori in corso in città, in via Manzoni proprio davanti alla caserma sede della Compagnia saronnese dei carabinieri l’ultimo cantiere stradale che si è concretizzato a Saronno, obiettivo quello di ripristinare il fondo stradale dopo che in passato si erano create alcune buche e dei cedimenti; in problema che si era ripetuto più volte nel corso del tempo.

Si tratta di uno degli interventi pubblici che sono stati eseguiti dopo la ripresa a pieno ritmo delle attività dell’ente locale, alla fine del lockdown per la fase più acuta dell’emergenza coronavirus; altri interventi sono previsti nel corso delle prossime settimane. Il tutto nell’ambito del progetto per le opere pubbliche, in questo caso con riferimento proprio ai lavori stradali, che è stato predisposto dall’Amministrazione civica ed in particolare dall’assessorato presieduto da Dario Lonardoni.

(foto: una immagine del cantiere allestito per la sistemazione del fondo stradale in via Manzoni, di fronte alla caserma dei carabinieri)

18082020