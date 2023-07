x x

SARONNO – Che puzza al Prealpi! Questa notte le lamentele di molti cittadini che tenevano la finestra aperta, in una giornata da bollino rosso per il caldo. Come già capitato altre volte, anche fra sabato e domenica in molte zone del quartiere è stato chiaramente percepibile quel cattivo odore che è stato sentito anche molte altre volte. negli ultimi anni ma la cui origne non è stata mai chiaramente e definitivamente individuata.

Potrebbe venire dai campi che si trovano a nord del quartiere, o più probabilmente da qualche industria che opera nelle province appena confinanti. Di certo, per tanti cittadini una situazione che è stata preoccupante o comunque sicuramente molto sgradevole.

09072023