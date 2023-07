x x

SARONNO – Guasto a Saronno e rami sui binari a Tradate e Como: Ferrovienord schiera 60 tecnici per riparare i danni del maltempo.

Ladruncolo in azione l’altra notte alle 2 dal concessionario d’auto Renault Cazzaro di via Varese a Saronno: il malvivente è stato “rilevato” dal sistema d’allarme, nel giro di un attimo sul posto c’erano le pattuglie dei carabinieri della Compagnia cittadina, che lo hanno colto in flagrante.

Saronno, truffe telefoniche tanti tentativi di raggiro in zona Santuario. Pensionata racconta la sua disavventura.

“Trenord=disagi è un’equazione non presente più solo nel vissuto di viaggiatori e pendolari ma anche nei dati che ci sono stati riportati in commissione trasporti: nei primi sei mesi del 2023 le penali dovute alla mala gestione di Trenord sono aumentate da 1,5 a 11,2 milioni”. Lo ricorda il consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti, esponente del Pd.



13072023