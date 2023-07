x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’architetto Francesca Pozzoli, assessore ai lavori pubblici e al decoro urbano.

Chi è stato in questi giorni al Parco Lura, tra Lomazzo, Cadorago, Bregnano, Rovellasca, Rovello, Saronno e dintorni, avrà apprezzato il frutto del lavoro prezioso di una ventina di ragazzi tra i 14 e i 17 anni, portato avanti in due settimane con gli educatori in occasione del Campus organizzato dal Parco, da InformaGiovani Saronno e da Città di Saronno: pulizia e riordino dell’arta pic-nic, sistemazione dei principali sentieri in calcestre, specialmente ai diversi ingressi, nei pressi del ponte e della rosa dei venti, realizzazione di una bordura in acciottolato sui lati corti della Cascina della Vigna.

