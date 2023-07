Ceriano, Cogliate, Misinto e Lazzate: 72 mila euro per il commercio locale

x x

CERIANO LAGHETTO – Ci sono 72.072 euro complessivi a disposizione per rilanciare il piccolo commercio di prossimità nei Comuni di Ceriano Laghetto, Lazzate, Misinto, Cogliate e Lentate sul Seveso che insieme hanno costituito il Distretto del commercio Alte Groane. Si tratta di un progetto che ha ottenuto da Regione Lombardia un finanziamento complessivo di 400mila euro, da investire in attività e opere finalizzate a rilanciare negozi e attività di vicinato.

La ripartizione dei fondi

Ogni realtà potrà ottenere un contributo fino a 3000 euro per finanziare il 50% di spese sostenute o da sostenere (entro il 29 febbraio 2024) sia in conto capitale (ristrutturazioni, macchinari, strumenti) sia in parte corrente (affitto, consulenze, eventi, formazione).

“Sugli investimenti di parte strutturale avremo un ritorno anche in termini di qualità per i locali e negozi del territorio e ne potrà beneficiare anche il decoro urbano” ha spiegato il vicesindaco cerianese Dante Cattaneo, durante la presentazione ufficiale del progetto insieme ai sindaci ed assessori degli altri Comuni coinvolti e di Confcommercio Seveso.

“Non sarà un’azione risolutiva dei tanti problemi che le piccole attività devono quotidianamente affrontare in questo periodo, ma certamente potrà dare una mano concreta ed è un segnale dell’importanza che riconosciamo a queste realtà locali per i nostri paesi” ha dichiarato l’assessore al Commercio cerianese, Romana Campi. Confcommercio Seveso ha garantito la totale disponibilità ad affiancare i propri associati nella compilazione delle domande per il bando e fornendo a tutti le informazioni necessarie. In allegato è possibile consultare la locandina e il testo completo del bando di partecipazione, con i dettagli sulle spese finanziabili. Le domande di accesso ai contributi si raccolgono dal 15 luglio e fino al prossimo 15 settembre. Per maggiori informazioni e per presentare la domanda visitare la pagina: https://tradelab.comunefacile.eu/lazzate/index.html

11072023