CERIANO LAGHETTO – Conquistata la promozione in Seconda categoria, la Frazione calcistica Dal Pozzo inizia a pensare alla prossima stagione. Intanto, con una serie di addii, fra chi proseguirà la collaborazione con il club sotto altra forma e chi invece approderà ad altri liti. Otto i giocatori della rosa che sono in “uscita”; si tratta di Marco Daga, Niccolò Riccardi, Andrea Arrighi, Cesare Ferrario, Andrea Guida, Davide Panico, Simone Defendenti e Davide Borghi.

“A tutti questi otto calciatori il nostro più caloroso saluto e ringraziamento per il tempo e la passione con cui hanno sposato il progetto gialloverde, la maglia gialloverde siamo sicuri che ve la porterete appiccicata al cuore e Dal Pozzo è e sarà sempre casa vostra, sia per chi resterà nel progetto sotto altra forma sia per chi approderà in altri lidi” dicono i dirigenti della società cerianese.

(foto di gruppo del Dal Pozzo vincente nell’ultimo campionato di Terza categoria)

13072023