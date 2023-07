x x

SARONNO / TRADATE – Dopo il maltempo della mattinata di mercoledì, una nuova perturbazione ha colpito il territorio provinciale. Si registrano diverse chiamate per piante cadute nei comuni di Gornate Olona, Taino, Vergiate, Carnago. Dalla mezzanotte alle 22 ieri, si sono registrate 260 tra richieste di soccorso e interventi effettuati da parte dei vigili del fuoco nella provincia di Varese. Il dispositivo di soccorso provinciale è stato ulteriormente integrato per far fronte alle richieste, nella nottata fra mercoledì e giovedì ancora un centinaio le chiamate in attesa di verifica.

Prosegue incessante il lavoro dei vigili del fuoco per far fronte alle richieste. È stato richiamato anche del personale libero dal servizio. Fra le zone meno colpite, stavolta ed almeno sino a mezzotte, quella di Saronno dove si è registrato “solo” qualche acquazzone.

(foto: alcuni degli interventi dei vigili del fuoco nella zona del Varesotto a causa del maltempo che si è registrato nelle scorse ore)

13072023