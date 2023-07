x x

SARONNO – Si sono conclusi venerdì 7 luglio a Riccione gli Sdc days 23023, tradizionale appuntamento che vede riunirsi a Riccione i rappresentanti della oltre 600 Sale della Comunità attive in Italia per una 3 giorni di incontri, spettacoli e anteprime sul mondo del cinema e sulle novità che arriveranno sul grande schermo nel secondo semestre 2023.

Le Sale della Comunità sono dei veri e propri presidi culturali e dei luoghi di aggregazione che, soprattutto nei piccoli centri, rappresentano un punto di riferimento per tutti, indipendentemente dall’orientamento dottrinale di ognuno.

A Saronno è attiva dal 1912 la Sala Silvio Pellico nata prima come teatro e oggi dedicata al solo cinema, che dall’alto dei suoi 111 anni dalla inaugurazione è però sempre rimasta al passo con le innovazioni tecnologiche e con le nuove modalità di distribuzione anche grazie proprio ad appuntamenti come gli Sdc days in occasione dei quali vendono consegnati i Premi Acec alle Sale che maggiormente si sono distinte per la loro attività.

Quest’anno tra i premiati c’è stato anche Cinema Silvio Pellico di Saronno, a riconoscimento di un lavoro prezioso sul territorio, con tutti gli attori presenti (associazioni, comuni, scuole , pubblico..) per mantenere vivo l’interesse verso la settima arte.

Gestita da 14 anni dalla società Mastercine, al Cinema Silvio Pellico viene riconosciuto nella motivazione del premio di rappresentare ”una realtà che si è ben strutturata negli anni, che vanta performance significative in un contesto molto competitivo, anche grazie all’impegno e alla determinazione del suo gruppo direttivo, che ha lavorato negli anni nella direzione di continuare ad offrire al pubblico del proprio territorio una proposta di qualità, dimostrando un alto tasso di resilienza “.

“Siamo sopresi e onorati – dicono dalla Mastercine – per questo riconoscimento al nostro lavoro che è anche e soprattutto una passione da condividere con il nostro pubblico. Confidiamo che il Premio Sale della Comunità 2023 possa essere un tassello positivo che si aggiunge al desiderio che in tempi brevi il cinema anche a Saronno ritorni a essere apprezzato in sala con grande intensità”

