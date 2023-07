x x

SARONNO – “Grazie per quello che avete fatto, ma questo non basta i nostri figli muoiono dal caldo quindi speriamo che per la prossima estate pensate a far installare i climatizzatori. Mettetevi una mano sulla coscienza. Grazie”. E’ uno dei commenti arrivati sulla pagina Facebook del Comune in merito del centro diurno disabili dove si è appena concluso un intervento per la manutenzione del tetto danneggiato dalla grandinata dell’estate scorsa.

Ieri mattina il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli hanno fatto visita alla struttura in piazza Tricolore oggetto di interventi di sistemazione sia per quanto attiene la copertura, sia per quanto riguarda i soffitti e gli infissi di tutto l’edificio.

Proprio il post su Facebook in cui l’Amministrazione spiegava la fine dei lavori è stata l’occasione per i familiari degli utenti della struttura di rimarcare la richiesta, non nuova, di implementare l’impianto di climatizzazione dello stabile: “Grazie per quello che avete fatto – continua un altro genitore – ora dovete pensare a mettere l’impianto di aria condizionata perché con queste estati sempre più torride i nostri ragazzi tra cui mia figlia muoiono dal caldo”, e rimangono ingestibili da tenere. Una mano sulla coscienza”.

Insomma bene gli interventi contro le infiltrazioni ma i genitori guardano avanti: “Questa era l’occasione giusta per mettere anche un’impianto di aria condizionata, penso che oggi si sia reso conto del gran caldo che devono subire i nostri figli oltretutto persone molto fragili. Noi genitori confidiamo e speriamo che questo sia un suo impegno almeno per l’estate prossima. Grazie”.

