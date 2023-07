x x

SARONNO – Acquazzoni per tutta la mattina, hanno anche “fermato” il torneo giovanile internazionale di softball che si sta svolgendo al campo di via De Sanctis, dove i volontari hanno protetto il terreno di gioco con dei teloni, per evitare che si possa allagare. La speranza è di ripartire a breve con le partite: le previsioni meteo indicano che la pioggia dovrebbe cessare nel primo pomeriggio.

Sole e caldo intenso nei prossimi giorni

Da domani, sabato, si annuncia solo bel tempo e ci sarà il problema opposto: sole e temperature in decisa salita, a Saronno e circondario si potrebbe superare i 33 gradi.

(foto di Laura Massarenti: il campo protetto dai teloni, questa mattina in via De Sanctis)

15072023