MISINTO – La Misinto Bierfest è stata premiata per il lavoro di comunicazione sui media e social. A consegnare il prestigioso riconoscimento, il giornalista Silvano Rusmini che, sul palco della Misinto Bierfest giovedì 13 luglio ha premiato la Misinto Bierfest con la targa “Riconoscimento per le attività di comunicazione sui media e sui social”. Si tratta della prima festa della birra in Italia a ricevere questo riconoscimento, tradizionalmente rivolto solo alle attività commerciali e di somministrazione.

Grande la soddisfazione di Gam E20, associazione che organizza la Misinto Bierfest, per il prestigioso riconoscimento.

“E’ con grande onore che accogliamo questo riconoscimento che premia il lavoro che anno dopo anno abbiamo voluto dedicare alla comunicazione- ha affermato il presidente di Gam E20 Fabio Mondini-. Abbiamo raccontato la nostra Bierfest sui giornali, sui social, sui video. Lo abbiamo fatto in modo strutturato, convinti dell’importanza di comunicare bene e in modo preciso. La Misinto Bierfest è cresciuta anno dopo anno anche grazie a questo lavoro che ha saputo far conoscere la nostra festa al di fuori del territorio provinciale.

Un grazie sincero va dunque a quanti ci hanno supportato in questo percorso a partire dai giornalisti locali e da quelli della stampa di settore. Professionisti con cui abbiamo instaurato un rapporto stretto fatto di collaborazione e stima reciproca”.

