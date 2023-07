x x

SARONNO – Il torneo internazionale di softball giovanile under 16 è definito le finaliste, dopo la giornata di sabato quando sono state anche recuperate alcune gare saltate per il maltempo il giorno prima. Per la finalissima delle 15 si sfideranno l’Italia U13 e Mkf Bollate; per il terzo posto alle 13 scenderanno in campo – sempre sul diamante di via De Sanctis – le padrone di casa del Saronno e Bleu angels (Olanda).

Per quanto riguarda le posizioni di rincalzo, si inizia alle 9 con Avigliana Bees-School of softball Sanremo; alle 11 Viladecans (Spagna)-Scimiters (Olanda).

Rivivamo la giornata di sabato con le fotogallery a cura di Laura Massarenti e Valeria Bettinsoli.

Risultati

1′ giornata: Scimiters-Blue Angels 6-13, Inox Team Saronno-Avigliana Bees 8-0, Mkf Bollate-School of softball 13-4, Viladecans-Italia U13 2-11, Saronno-Scimitars 9-4, Blue Angels-Avigliana 12-8, Viladecans-Bollate 1-7, School of softball-Italia U13 4-16, Avigliana-Scimiters 12-4, Bluea Angels-Saronno 9-0, School of softball-Viladecans 4-11.

2′ giornata: School of softball-Blue angels 0-8, Mkf Bollate.Scimiters 4-3, Mkf bollate-Avigliana Bees 9-1, Italia U13-Inox Team Saronno 7-1, Avigliana Bees-School of softball 10-6, School of softball-Viladecans 4-11, Italia U13-Bollate 2-10, Italia U13-Saronno 7-1, Saronno-Bollate 1-10.

3′ giornata e recuperi: Italia U13-Blue angels 3-4, Scimiters-Villadecans 7-10, Viladecans-Avigliana 7-6, Scimiters-Italia U13 7-6, Blue angels-Bollate 2-12, School of softball-Saronno 3-12, Avigliana-Scimiters 2-7, Viladecans-School of softball 10-0, Bluea Angels-Italia U13 5-6, Saronno-Bollate 1-7.

