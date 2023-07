x x

SARONNO – Dal 19 al 26 luglio cinque appuntamenti da non perdere al CINEMA SOTTO LE STELLE! E con Cinema Revolution puoi vedere tutti i film italiani ed europei a soli 3,50€. Mercoledì 26 luglio serata evento con la presenza in sala della regista!

Mercoledì 19 luglio NEZOUH – IL BUCO NEL CIELO di Soudade Kaadan – una storia piena di inventiva e di emozioni. Anche se le bombe cadono su Damasco, Mutaz si rifiuta di fuggire nella vita incerta di un rifugiato. Sua moglie, Hala, e sua figlia, Zeina, devono scegliere se restare o andarsene. Ingresso a soli 3,50€.

Venerdì 21 luglio BABYLON di Damien Chazelle, con Brad Pitt e Margot Robbie. Nella Hollywood degli anni Venti, nel periodo in cui i film abbandonano il muto per passare al sonoro, le ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi si mescolano nell'ascesa e nella caduta di molteplici personaggi, in un'epoca di sfrenata decadenza e depravazione. Il film ha ottenuto 1 Golden Globe e 3 candidature al Premio Oscar. Ingresso 6,50€.

Domenica 23 luglio LE OTTO MONTAGNE con Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Decenni di amicizia tra un giovane che proviene dalla città e un pastore. Un film sull'amicizia e sul grande potere attrattivo della montagna. Il film è stato premiato al Festival di Cannes. Ingresso 3,50€.

Lunedì 24 luglio in ANTEPRIMA – IL SAPORE DELLA FELICITA' di Slony Sow con Gérard Depardieu. – Dopo aver sfiorato la morte, lo chef migliore di Francia si lancia alla ricerca del sapore massimo che ha confuso la sua vita dal momento in cui fu battuto, da giovane, da una scodella di noodles di un cuoco giapponese. Ingresso a soli 3,50€.

Mercoledì 26 luglio DANTE – LA COMMEDIA DIVINA di Roberta Borgonovo – serata evento con ospite in sala la regista. Il docufilm dedicato alla più grande opera della storia letteraria. Ingresso a soli 3,50€.

Gli spettacoli iniziano alle ore 21.30 per tutto il mese di luglio e alle ore 21.15 nel mese di agosto. Scarica qui il programma di luglio!

Con Cinema Revolution, in collaborazione con il Mic, tutti i film italiani ed europei costano solo € 3,50, ingresso altri film a € 6,50.

Le proiezioni sono nel Cortile di Casa Morandi (biblioteca civica), ingresso da viale Santuario 2, Saronno.

