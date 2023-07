x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del comune di Saronno relativo alla prima edizione della pedalata cicloturistica Saronno-Varese-Laveno.

Oggi in Villa Recalcati i rappresentanti istituzionali della Provincia di Varese, della Camera di Commercio di Varese, del Comune di Varese, del Comune di Saronno, del Comune di Castiglione Olona e del Comune di Laveno presentano la prima edizione della Pedalata Cicloturistica Saronno- Varese-Laveno, Salvala. Insieme alle istituzioni sono protagonisti dall’evento anche Trenord, E-Vai, la Asd Meo Venturelli Ird Squadra Corse, e Fiab Ciclocittà. La pedalata si svolgerà il 17 settembre e attraverserà la Provincia da Sud a Nord andata e ritorno in modo sostenibile (bici + treno o bici + bici), in sicurezza e nel verde, con un percorso attrattivo e con importanti valenze culturali. Si tratta di un evento che ha messo insieme i diversi assessorati dei comuni partecipanti, unitamente alla Provincia e alla Camera di Commercio.



Sarà un evento cicloturistico-culturale annuale che mira a promuovere il cicloturismo, nazionale e internazionale, insieme alle bellezze culturali, artistiche, storiche e paesaggistiche del territorio con visite guidate, dando un ulteriore stimolo al rilancio delle attività produttive (alberghi, ristorazione, prodotti tipici del territorio, meccanici ciclisti, trasporti ferroviari). Uno degli eventi che quindi punta a rendere sempre più attrattivo e sostenibile il territorio della provincia di Varese. La pedalata da Saronno a Laveno è di circa 65 km. con 511 mt. di dislivello e si svolge principalmente su percorsi alternativi lungo la valle Olona e i Laghi di Varese e Maggiore. Quest’anno ci saranno per i partecipanti visite guidate a Saronno e Castiglione Olona.



L’iscrizione di 15 euro sarà on line (obbligatoria) e comprende le visite guidate, piccolo rifornimento, maglietta ricordo, shopper con kit per bici) e con un massimo di 100 partecipanti per ragioni organizzative. Gli organizzatori sono i Comuni di Saronno (capofila), Laveno, Castiglione Olona, Varese, la Provincia di Varese, la Camera di Commercio di Varese, l’Asd Meo Venturelli, la FIAB provinciale. A questi si aggiungono Trenord (che organizza il ritorno in treno da Laveno), E-Vai, e altri sponsor finanziari e tecnici in corso di definizione.

Responsabile organizzativo dell’evento è Asd Meo Venturelli Ird Squadra Corse, col supporto di Fiab Ciclocittà La pedalata cicloturistica si colloca, a pieno titolo, nel progetto della Provincia di Varese «Bike & Walk», fare mobilità leggera in provincia di Varese e oltre, e con quello della Camera di Commercio di Varese «Varese Do You Bike». Testimonial dell’evento saranno campioni del ciclismo professionistico come Saronni, Bugno, Volpi e Cattaneo.



Le città toccate dal percorso sono: Saronno, Rescaldina, Marnate, Olgiate O., Gorla Minore, Solbiate O., Gorla maggiore, Fagnano O., Cairate, Lonate Ceppino, Gornate O., Castiglione O., Morazzone, Gazzada Schianno, Buguggiate, Varese, Gavirate, Cocquio Trevisago, Gemonio, Cittiglio, Laveno.

(foto archivio)