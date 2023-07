x x

COGLIATE – “Siamo rimasti allibiti dal vergognoso episodio di cui è stata protagonista il nostro consigliere comunale Sara Fumagalli: una lettera anonima spedita direttamente a casa, con esplicite allusioni sessiste e un riferimento ad una polemica dell’opposizione nata subito dopo la definizione della Giunta”.

Inizia così la nota della Lega di Cogliate in merito alla lettera anonima arrivata dalla consigliera.

“Esprimendo la nostra totale solidarietà a Sara, siamo sconcertati dal livello becero a cui, purtroppo si è arrivati, anche e soprattutto verso una giovane ragazza neo-eletta.

Risulta evidente che lo scopo di questa lettera sia stato quello di cercare di creare litigi all’interno dell’Amministrazione: tentativo miseramente fallito, visto la totale compattezza della nostra squadra, dimostrata in tutti questi anni.

Ci auguriamo che le forze di opposizione, sempre molto attente all’argomento, si dissocino e condannino questo ignobile gesto che purtroppo ha chiari riferimenti alla polemica proprio da loro inventata settimane fa.

Queste sono le conseguenze di una politica vuota di contenuti che si riempie invece di polemiche assurde giusto per mettere una bandiera e far risultare di aver fatto il minimo sindacale per poter dire “ci siamo anche noi”; La recente tornata elettorale ha dato una chiara dimostrazione di come questo tipo di politica non premia, anzi, penalizza chi prosegue in quest’opera mistificatoria della realtà punendoli con pesanti risultati elettorali.

All’autore della lettera vogliamo invece dire: sei solo un codardo/a senza un minimo di dignità sicuramente a confronto di Sara che invece ha avuto il coraggio di metterci la faccia e ricevere molte preferenze alle ultime elezioni sei un omunculo/a”.”

