SARONNO – Quattro belle giornate di softball, una vetrina europea per tante giovani atlete, un buon contorno di pubblico fatto da famigliari e amici delle ragazze e da tanti appassionati: se, nei giorni scorsi, l’ottava edizione del torneo Bianchi è stata un successo lo si deve agli organizzatori dell’Inox Team Saronno, dal presidente Massimo Rotondo a tutti i suoi collaboratori, al piccolo esercito di volontari che non si sono certo risparmiati, anche prima e dopo la manifestazione, per garantire tutti i dettagli dell’accoglienza.

Sul diamante di via De Sanctis, per questa manifestazione dedicata al softball giovanile under 16, fra giovedì e domenica sono state giocate tante partite: alla fine ha vinto Bollate, a seguire in classifica l’Italia u13, Blue angels (Olanda), Inox Team Saronno, Viladecans (Spagna), Scimitars (Olanda), Avigliana Bees e School of softball Sanremo.

(foto di Laura Massarenti: alcune immagini dei volontari impegnati al centro sportivo di via De Sanctis)

19072023