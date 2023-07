x x

GERENZANO L’Amministrazione comunale voleva un’apertura straordinaria ma non è stato possibile a causa della grande quantità di materiali conferiti negli impianti di destinazione degli ultimi giorni.

Il riferimento va alla discarica di Gerenzano che malgrado le richieste dei cittadini resterà chiusa. L’informazione arriva direttamente dall’Amministrazione che spiega come oggi, lunedì 24 luglio, la piattaforma resterà chiusa.

“È stata valutata un’apertura straordinaria – spiegano dal Comune – ma non è stato possibile per cause indipendente dalla volontà dell’Amministrazione. I cassoni sono colmi e gli impianti di destinazione non ricevono ulteriori carichi avendo raggiunto il limite di capienza massima”.

La piattaforma ecologica sarà aperta domani martedì 24 luglio.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione Vuoi rimanere informato sulle notizie di politica? Iscriviti al canale