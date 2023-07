x x

SARONNO – Torna dopo i tanti spunti emersi dalle prime due edizioni “Come va Saronno?” il momento di riflessione e analisi pensato per fare il punto della situazione amministrativa della città degli amaretti in modo da calibrare la ripartenza di settembre.

“L’estate è tempo di bilanci ma anche di progetti – spiega la direttrice Sara Giudici – Si tirano le somme su quanto è stato fatto e su quali sono le priorità per l’imminente autunno. Nel 2021 quando si iniziava a vedere la fine del tunnel pandemia abbiamo aperto ilSaronno ad un momento di confronto e di riflessione con il mondo politico cittadino. L’hanno scorso l’abbiamo riproposta con un’apertura anche da associazioni e cittadini con un ottimo riscontro. Scontata quindi la scelta di riproporla quest’anno visto i grandi sfide che attendono la città a settembre”.

Confermato il nome del progetto “Come va Saronno?” per trasmettere da subito l’idea di momento di riflessione e analisi che sia però concreto e immediato.

“Confermata la formula – continua Giudici – speriamo con risposte brevi e molto interessanti per capire come sta andando quest’inizio di 2023. I quesiti partono dai temi più cliccati e commentati su ilSaronno, in piazza e nei social ma sono volutamente molto aperti per dar modo a tutti di esprimersi al meglio. Soprattutto con la prima domanda dove è possibile mettere in luce tutti i diversi aspetti della vita cittadina”.

Da qui l’invito: “Le domande sono rivolte a tutte le forze politiche presenti in città, a partire da quelle che siedono in consiglio comunale. Potranno rispondere davvero tutti: capigruppo, segretari, consiglieri, candidati, ex e interessati alla politica saronnese. Le risposte verranno pubblicate a partire dal 31 agosto su ilSaronno. Spazio anche ad associazione e altre realtà e semplici cittadini che potranno risponde a tutte o a parte delle domande inviando le risposte a [email protected]

Ecco le domande:

1. Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2023 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

2. Viabilità e mobilità: sono da sempre temi cruciali per Saronno. E’ stato annunciato il piano del traffico e l’allargamento della ztl ma sul piatto c’è anche la collaborazione coi comuni limitrofi. Come vedi la situazione quali dovrebbero essere priorità e linee guida?

3. Eventi, commercio e sicurezza: hanno scaldato più volte, nel corso dell’anno, il dibattito cittadino. Cosa serve alla città?

4. Un nuovo Pgt e la rinascita dell’ex Isotta e dell’ex Cantoni: come vedi la situazione dell’urbanistica in città e quali dovrebbero essere le linee guida in queste sfide?

5. Quali dovrebbero essere le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

Ci sarà un’edizione personalizzata per la giunta e gli assessori con domande calibrate sui diversi ambiti di intervento in modo che anche l’Amministrazione possa fare il punto sulle sfide in arrivo a settembre. Le risposte della giunta saranno pubblicate dal 13 luglio.

