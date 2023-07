x x

SARONNO – Continuano i problemi legati al cantiere aperto da lunedì tra via Miola, via Roma e via Piave per la sostituzione delle conduttore della rete gas. Ai contromano e inversioni all’ultimo minuto si aggiungo, a code e rallentamenti che ormai sono all’ordine del giorno da mesi, il problema dei percorsi alternativi.

Negli ultimi giorni diversi automobilisti si sono lamentati di non riuscire ad arrivare in centro se non dopo diverse giri a vuoto tra i sensi unici della zona. “Qualche cartello di deviazione c’è – spiega un automobilista diretto alla Saronno Servizi – ma ad un certo punto mi sono infilato in un senso unico evidentemente sbagliato e mi sono trovato a fare un giro dell’oca assurdo. Ho dovuto fermarmi a chiedere informazioni per riuscire ad uscire”. E c’è anche chi ironizza sui social: “I miei complimenti ai saronnesi che riescono a guidare tra cantiere e sensi unici folli. Oggi avevo un appuntamento e sono arrivato con mezz’ora in ritardo visto che alla caccia al parcheggio si è aggiunta quella per un percorso alternativo, non si può entrare in città da via Roma per un cantiere, tra una selva di sensi unici”.

