SARONNO – La chiusura è stata annunciata giovedì scorsa dall’Amministrazione con un post sulla pagina Facebook con una mappa con i nuovi percorsi e date di variazioni della circolazione, ossia dal 24 luglio al 15 agosto ma negli ultimi giorni code, rallentamenti, auto in contromano, inversioni all’ultimo secondo con biciclette e motorini che fanno slalom in senso vietato tra auto e marciapiedi sono all’ordine del giorno.

Ma facciamo un passo indietro. Ormai da diversi mesi sono in corso lungo via Miola i lavori di rifacimento delle rete del gas. Un cantiere molto impattante sulla circolazione che ha provocato tantissime code e rallentamenti oltre a centinaia di chiamate di proteste di residenti ed automobilisti. Ora si è arrivati alla parte più impattante dell’intervento ossia la realizzazione dell’intervento alla rotonda tra via Roma, via Miola e via Piave. L’obiettivo dell’azienda è chiuderla a spicchi bloccando un accesso per volta per permettere agli operai di lavorare. Salvo maltempo il cantiere dovrebbe concludersi per Ferragosto, o al massimo per il 25 agosto.

Questa settimana ad essere bloccato è l’accesso nell’ultimo tratto di via Roma dove è stato realizzato un doppio senso di circolazione. Peccato che gli automobilisti esasperati da code e rallentamenti o spesso non conoscendo percorsi alternativi cercano in tutti i modi di bypassare la chiusura. Ad esempio entrando in contromano nell’ultimo tratto di via Miola percorrendo sempre in senso vietato lo spazio del distributore Eni rischiando incidenti con l’obiettivo di immettersi in via Roma. Stessa soluzione applicata anche da scooter e biciclette con evidenti problemi per la sicurezza di tutti.

