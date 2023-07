x x

SARONNO – Sul sito di ATS Insubria rinnova la sezione denominata “Servizi per gli anziani”, dove è possibile anche localizzare tutte le strutture esistenti sul territorio delle province di Varese e di Como (ad eccezione della zona dell’Alto Lario) che svolgono attività a favore delle persone anziane.

Alla sezione si può accedere attraverso la home page di ATS cliccando sull’area “Misure per la famiglia” e successivamente sulla sezione “Anziani”.

I servizi sociosanitari messi a disposizione della terza età sono svolti da diverse tipologie di strutture, in particolare: Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), Centri Diurni Integrati (CDI), Nuclei Alzheimer, Residenzialità Assistite e RSA Aperte. Per ciascuna di queste strutture in una specifica scheda è indicato a che cosa servono, quali soggetti possono accedere, quali sono i servizi erogati al proprio interno e come si può accedere. Alla fine di ogni scheda è possibile visualizzare una mappa del territorio di ATS Insubria e localizzare tutte le strutture che svolgono la specifica attività.

Cliccando sull’icona della struttura di interesse nella mappa, il cittadino può conoscere i contatti della struttura (indirizzo e n. di telefono) ed accedere al suo sito. Per le RSA inoltre è possibile conoscere i posti accreditati in ogni struttura, le tariffe ed i tempi di attesa.

Qualche numero

Sul territorio di ATS Insubria sono presenti 114 RSA – 57 nel territoriodella provincia di Varese e 57 in quello della provincia di Como – che mettono a disposizione oltre 10.393 posti – 5.440 nel territorio di Varese e 4.953 in quello di Como – 678 di questi posti sono destinati a Nuclei Alzheimer – 298 su Varese e 180 su Como. Dall’ultima rilevazione nelle RSA del territorio di ATS Insubria sono occupati 10.322 posti.

I Centri Diurni Integrati sono invece 33 – 20 su Varese e 13 su Como – con una disponibilità di 817 posti – 507 su Varese e 310 su Como.

Le persone anziane in condizioni di fragilità/parziale autosufficienza in condizione di difficoltà e/o isolamento per la mancanza di una rete in grado di fornire un adeguato supporto al domicilio possono accedere alle Residenzialità assistite. In ATS Insubria ce ne sono 5 e dispongono di 78 posti.

Infine, per supportare la permanenza al domicilio di persone affette da demenza certificata o di anziani di età pari o superiore a 75 anni in condizioni di non autosufficienza, è possibile accedere alla RSA Aperta, una misura che si caratterizza per l’offerta di interventi di natura prioritariamente sociosanitaria, attraverso attività qualificate al domicilio o presso strutture preposte. La misura assicura anche il sostegno al caregiver nell’espletamento delle attività di assistenza. Sul territorio di ATS sono presenti 29 strutture che offrono questo servizio – 22 su Varese e 7 su Como.