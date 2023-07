x x

SARONNO – Se non è necessario, meglio evitare di viaggiare in auto questa notte. Poco dopo la mezzanotte su Saronno si è scatenato un vero e proprio nubifragio con raffiche d’acqua e vento molto violente. È durato mezz’ora ma si è lasciato alle spalle tanti danni.

Non tutte le strade cittadine sono praticabili, chi da bar e locali deve tornare a casa è meglio che lo faccia andando piano e con la massima prudenza, a terra ci sono alberi, rami, e materiale volato via dai tetti, alcune strade anche in centro sono allagate. Entrambi i sottopassi cittadini, via Milano e via I maggio sono allagati. Via I maggio è chiusa al traffico per caduta alberi.

Le pattuglie dei carabinieri sono in servizio nelle vie cittadine così come i vigili del fuoco, moltissime le chiamate al 118.

29072023

30072023