SARONNO – “Quanto piove la situazione è sempre stata critica ma ora bastano poche ore di maltempo e ci troviamo con una parte del parcheggio completamente inagibile. Essendo utilizzato dal personale dell’ospedale, dagli utenti del presidio sanitario ma anche del centro sportivo Ronchi e della Focris e anche da qualche residente della zona è già insufficiente quando è a pieno servizio figurarsi quando una parte diventa “impraticabile”.

E’ la testimonianza di uno degli automobilisti, dipendente dell’ospedale di Saronno, che stamattina è arrivato ed ha lasciato l’auto in sosta nell’area di via Don Volpi.

Effettivamente tutta l’area che confina con via Colombo era sommessa dall’acqua per effetto della pioggia caduta nelle ultime ore. “E’ vero ha piovuto negli ultimi due giorni ma non così tanto da giustificare un simile disastro. Probabilmente è necessario un intervento di sistemazione delle caditoie e dei tombini. E magari anche una pulizia e una manutenzione del parcheggio che è davvero in uno stato precario più vicino al degrado che al decoro”.

