Calcio mercato, Morlandi firma per la Caronnese

CARONNO PERTUSELLA – Dopo la riconferma di capitan Corno, la Caronnese (Eccellenza) mette a segno un altro colpo di mercato in vista della prossima stagione. Si tratta di Marco Morlandi, classe 2001. Di ruolo centrocampista.

Morlandi approda alla Caronnese con alle spalle importanti esperienze: dopo le giovanili tra Inter, Brescia, Atalanta, Monza e Lecco Morlandi è approdato in Prima Squadra alla Casatese in serie D, dove ha giocato per due annate mettendo a segno due goal. La passata stagione ha vestito, invece, la maglia del Verbano in Eccellenza, andando in rete anche in questa occasione.

“Sono molto contento di essere arrivato alla Caronnese – sono le sue prime parole con indosso la maglia rossoblù – ci sono grandi ambizioni e a me piace giocare per vincere. Speriamo di arrivare più in alto possibile”. Morlandi sarà a disposizione di mister Roberto Gatti già da mercoledì 2 agosto, quando inizierà la preparazione.

(foto: Marco Morlandi, nuovo giocatore della Caronnese calcio)

