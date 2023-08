x x

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamola nota del comune di Gerenzano relativa agli sportelli di sostegno per la salute mentale, attivati a seguito degli ingenti danni alla cittadinanza causati dal maltempo.

A seguito dei recenti e gravi avvenimenti che hanno coinvolto la nostra comunità per aiutarci al meglio possibile ad affrontare questo evento emotivamente molto critico è stato richiesto il supporto all’Associazione Emdr Italia ( www.emdr.it ), che da molti anni interviene dopo eventi particolarmente traumatici.



Con l’aiuto di esperti nella cura del trauma ci si confronterà su come cogliere i segnali da stress e di disagio che potrebbero essere presente Intervenendo con modalità di supporto in gruppi i terapeuti aiuteranno tutti i partecipanti a confrontarsi con le loro emozioni e sensazioni al fine di ridurre la sofferenza emotiva facilitando la rielaborazione e l’integrazione.

L’intervento è completamente gratuito, non può fornire in alcun modo elementi di eventuale diagnosi o valutazione utile ad alcun fine diverso da quello previsto dal sostegno offerto.



Tecnica e metodologia utilizzata in questa fase

Ciso (orientamento dello stress da evento critico): è un intervento di gruppo psico-educazionale che ha lo scopo di fornire educazione post-evento in un ambiente sicuro. Si affrontano le tematiche delle normali reazioni da stress-post-traumatico, delle risorse individuali e di gruppo.

I professionisti dell’associazione Emdr Italia propongono un incontro di supporto rivolto a tutta la comunità gerenzanese, fissato per il prossimo venerdì 11 agosto alle 20.30 on line.