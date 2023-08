x x

SARONNO – E’ arrivato il momento di conoscere i gusti preferiti dei saronnesi dell’estate 2023: quest’anno ilSaronno con la collaborazione di Ascom ha proposto la seconda edizione del Gelato contest che ha visto la partecipazione delle gelaterie saronnesi più rinomate come eccellenze cittadine..

Per due settimane, con la possibilità di godersi 400 gelati gratis, i saronnesi hanno potuto assaggiare e conoscere i diversi gusti prodotti in città e li hanno votati.

La gelateria Al Glicine (piazza Aviatori d’Italia 3) è la gelateria più votata in senso assoluto e per il gusto fragola.

“Nel 2010 abbiamo aperto la nostra prima gelateria a Caronno Pertusella. Con più di 11 anni di esperienza nel settore, nel 2021 abbiamo continuato ad allargare la nostra famiglia anche a Saronno. Siamo sempre in continua formazione e ricerca, gli ingredienti del nostro gelato: amore e passione, tradizione e natura. Selezioniamo ogni giorno con cura le nostre materie prime che devono essere sane e di prima qualità. Produciamo gelato fresco tutti i giorni. Nulla è lasciato al caso ma curato con attenzione nei minimi dettagli. L’attenzione al cliente è la nostra priorità. Proviamo gusto a darvi il meglio”.”

Negli ultimi giorni il presidente di Confcommercio Ascom Saronno Andrea Busnelli con la direttrice de ilSaronno Sara Giudici hanno consegnato alla gelateria la vetrofania e la locandina che informerà i clienti dei titoli vinti per l’estate 2023.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn