x x

SARONNO – “Cinque giorni all’insegna del calcio e delle nuove esperienze è ciò che hanno vissuto al torneo internazionale IberCup Estoril molti giovani arbitri provenienti da ogni parte del mondo”: è l’evento che hanno vissuto nei giorni scorsi da un giovane arbitro di calcio della sezione Aia di Saronno.

Complesivamente, sono stati cinquanta gli associati a rappresentare l’Aia in Portogallo, selezionati tra arbitri, assistenti e osservatori dell’Ots e del Cra, e impiegati nelle fasi del torneo che ha coinvolto numerose squadre del settore giovanile, dall’U13 degli esordienti all’U19, la juniores. Per il progetto Erasmus arbitrale, dell’Aia Saronno si è messo in gioco Dario Nigro (arbitro Ots, 19 anni), che ha partecipato al torneo dalla fase a gironi fino alle semifinali, sperimentando i diversi ruoli della quaterna con colleghi e colleghe di ogni nazionalità, anche utilizzando gli auricolari, e facendo tesoro dei preziosi consigli degli osservatori che hanno valutato le prestazioni a livello tecnico, disciplinare, tattico e atletico. In particolare, è stato uno spunto di crescita interfacciarsi con calciatori e dirigenti di squadre straniere e di alto livello, quali l’Alto de Lisboa, squadra giovanile del Benfica, e il Villa Madrid, squadra giovanile del Real Madrid.

“L’esperienza è stata formativa sia a livello arbitrale, per le valutazioni degli osservatori Fifa e Uefa, sia a livello personale, per i ricordi e i momenti collezionati” rilevano dall’Aia di Saronno.

10082023