SARONNO – Tombino rotto e aperto sotto i portici di Saronno, ci cade 60enne.

Piovono calcinacci in corso Italia: transennati i portici di Saronno.

“Ci sfotte pure il premier albanese, Edi Rama, per la pacifica invasione di questi giorni. Invasione che percepisco anche io dai social dato che vedo molti amici sulle spiagge albanesi. E ha ragione a sfotterci”. La riflessione è dell’ex sindaco di Uboldo, Lorenzo Guzzetti, riguardo alla “invasione” estiva di turisti italiani in Albania a “caccia” di prezzi bassi.

Calcio, un buon Saronno (Eccellenza) tiene testa alla Varesina (serie D). Finisce 3-1 per le Fenici, avanti di preparazione visti i 20 giorni che concedeva agli avversari la formazione di Tricarico, ma in avvio di ripresa Folla ha avuto il pallone del pareggio. Poi gli amaretti vanno in evidente difficoltà fisica e la freschezza atletica dei ragazzi di Spilli, che aveva sostituito tutta la formazione all’intervallo, esce e Carnelli piazza l’uno-due che chiude il match. Prima del triplice fischio perla che vale il gol dell’ex per Baldan.

14082023