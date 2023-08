x x

CERIANO LAGHETTO – C’è anche Ferrario Bomboniere tra le 52 attività storiche della Lombardia che hanno ricevuto nei giorni scorsi il prestigioso riconoscimento dalla Giunta regionale. Un’attestazione di attività storica del territorio che, come ha sottolineato l’assessore regionale Guido Guidesi, “con il suo lavoro quotidiano, fa grande la Lombardia, attività che rappresentano la linfa e la tradizione del nostro tessuto economico. Il marchio è un ringraziamento per artigiani e commercianti che ogni giorno garantiscono un presidio fondamentale per le nostre comunità. Spesso sono imprese a carattere familiare che hanno saputo innovarsi negli anni e assicurare il ricambio generazionale, offrendo servizi e prodotti di qualità”. E’ proprio questo il caso di Ferrario Bomboniere, un’attività di famiglia presente a Ceriano Laghetto fin dal 1945 con il forno del pane di Francesco Ferrario, nel cortile di via Roma, a pochi metri dall’attuale negozio che fu invece avviato dall’indimenticato Gaetano, figlio di Francesco, insieme alla moglie Franca. Dopo avere iniziato come rappresentante di dolciumi, Gaetano decise di avviare la produzione di confetti nel suo laboratorio di Ceriano e di dare vita all’impresa che negli anni è diventata un punto di riferimento imprescindibile per le cerimonie, apprezzata da molti clienti anche da fuori paese. Accanto a Gaetano e Franca col tempo sono entrati nell’impresa famigliare i figli Clemente, specializzato nei confetti, Franco, addetto alla tipografia che si occupava della stampa delle partecipazioni per le cerimonie. Poi nello staff anche Giovanna e Clara con il cognato Andrea, marito della quinta sorella, Maria Lina.

Con loro anche le commesse Carluccia, Chiara e Valentina a formare con il passare degli anni una squadra sempre affiatata e capace di seguire con dedizione e cura il cliente dalla programmazione della cerimonia fino alla conclusione. Adattandosi ai cambiamenti sociali, l’attività negli anni si è ampliata e specializzata con le liste nozze, i casalinghi e ora anche con una cantina di vini e distillati. “Siamo orgogliosi della meritatissima presenza di Ferrario Bomboniere tra le attività storiche di Lombardia – commenta l’assessore comunale al Commercio, Romana Campi – E’ una delle attività più conosciute e apprezzate di Ceriano Laghetto e la famiglia Ferrario è un esempio di professionalità e dedizione al lavoro che merita il riconoscimento di Regione Lombardia”.

