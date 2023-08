x x

LOMAZZO – Si arricchiscono le attrezzature del Centro biodiversità di Lomazzo nel Parco Lura grazie alla sinergia con il Rotary Club Lomazzo dei Laghi.

Il Centro biodiversità è una struttura di proprietà del Comune di Lomazzo sita in via Brianza, a pochi passi dal torrente e dall’area naturalistica e regolazione idraulica dei Prati del Ceppo e svolge la funzione di centro visite e di centro per l’educazione ambientale per il Consorzio Parco Lura. E’ aperta tutte le domeniche, grazie agli educatori ambientali della cooperativa Koiné e durante l’anno è meta di molte visite di istruzione da parte delle scuole dell’area della bassa comasca.

“Grazie al supporto del Rotary Club Lomazzo dei Laghi, la struttura è stata arricchita con una nuova seduta per le attività di educazione ambientale che si svolgono all’aperto” rimarcano dal Comune di Lomazzo.

