x x

CARONNO PERTUSELLA – Il reparto offensivo della Caronnese (Eccellenza) di mister Roberto Gatti si impreziosisce di un nuovo elemento: Leonardo Zoppi.

Per il classe 2002 si tratta di un ritorno a casa: dopo aver giocato diversi anni con la Juniores rossoblù, l’anno scorso l’esordio in Prima Squadra in casa della Besnatese. Zoppi si è già messo in mostra nella prima amichevole stagionale contro l’Olympique Thessois, quando si è procurato e trasformato il rigore del pareggio.

“Sono molto contento di essere tornato, mi piace moltissimo il progetto della nuova società. Dopo qualche settimana di allenamento posso dire che siamo un bellissimo gruppo, forte e sono sicuro che faremo davvero bene”, queste le sue prime parole con indosso la maglia rossoblù.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: Leonardo Zoppi è tornato alla Caronnese)

19082023