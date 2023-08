x x

CESANO MADERNO – È in corso il trasferimento della polizia locale nella nuova sede di via Fermi. Il trasloco è cominciato ieri e si concluderà entro venerdì prossimo. Saranno spostate nei nuovi spazi tutte le strutture, i mezzi e gli uffici della vigilanza urbana.

“Un’operazione complessa, che consentirà di disporre di spazi più ampi e funzionali per la Poliza Locale e per i cittadini, ma che inevitabilmente avrà qualche ripercussione momentanea – spiegano dal Comune – Il cambiamento comporterà la sospensione del servizio di sportello da oggi fino a tutto giovedì 24 agosto. Chiediamo ai cittadini di avere pazienza e informiamo che per emergenze, nel suddetto periodo, potranno rivolgersi allo sportello dell’ufficio amministrativo di via Cozzi”.

Proseguono dal Comune: “Ricordiamo che per contattare la polizia locale è possibile chiamare il seguente numero negli orari indicati: 0362513430, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.15”.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Cesano Maderno in servizio sul territorio)

22082023