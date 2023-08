x x

SARONNO – Maltempo, strada super-allagata e polemiche in via Don Marzorati, che su lato costeggia l’area dismessa ex Cantoni. Ogni volta che piove si riempie d’acqua e la sede stradale diventa tutta una enorme pozzanghera e con la pioggia intensa di lunedì mattina è andata anche peggio del solito, con l’acqua che è rimasta lì per tutto il giorno, costrigendo le auto a passare a bassissima velocità, anche per non fare la “doccia” a chi si fosse trovato a passare sul marciapiede.

Molto residenti sono stufi, al di là dell’evento meteotologico eccezionale o fuori dal normale, “sono ormai passate settimane da quando abbiamo segnalato al Comune questo genere di problematiche, dopo il maltempo di fine luglio, e non è stato ancora fatto niente, o almeno niente che portasse a qualche risultato concreto! Il rischio in questi casi è che l’acqua finisca per invadere garage e cortili”.

“Se passate in auto rallentate, per sicurezza e per non fare la doccia a chi transita sul marciapiede o esce di casa” l’appello dei residenti in zona.

I temporali di domenica sera, della nottata fra domenica e lunedì e di lunedì mattina hanno creato molti problemi in città.

(foto: via Don Marzorati a Saronno nella giornata odierna dopo gli acquazzoni)

28082023