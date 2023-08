x x

SARONNO – I vigili del fuoco in provincia di Varese per far fronte alle richieste stanno operando con quarantacinque unità suddivise in otto squadre. Dalla mezzanotte di ieri alle 19 di questa sera le richieste di soccorso si attestano intorno alle duecento.

Sono impiegati più di quindici automezzi su tutto il territorio. La maggior parte delle chiamate per d’anni d’acqua e tagli pianta. In mattinata tantissimi interventi nel Saronnese, nel pomeriggio si sono verificati degli allagamenti di sottopassi: due nel comune di Casorate Sempione , due nel comune di Gallarate e uno a Marnate; in tre sono stati soccorsi gli automobilisti bloccati all’interno delle autovetture.

I temporali di domenica sera, della nottata fra domenica e lunedì e di lunedì mattina hanno creato molti problemi in città.

28082023