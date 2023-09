x x

SARONNO – “Una fake news di proporzioni veramente storiche. Questa è la definizione più gentile che si possa dare della notizia apparsa ieri, senza alcuna verifica né con assessorato, né con l’ufficio mobilità, e rimbalzata in particolare da un comunicato stampa di una lista politica. La notizia parla infatti di un aumento con percentuali spropositate del biglietto urbano a Saronno.”

Lo afferma l’Assessore alla Mobilità del Comune di Saronno, Franco Casali.

“Cominciamo con il chiarire una prima cosa, ovvero che come ogni anno anche qualche mese fa è arrivata una indicazione della Regione Lombardia che traccia delle possibili decisioni di aumento delle tariffe per le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale (Agenzie TPL). In questo caso un’indicazione di aumento che per la nostra città potrebbe portare il costo del biglietto ad un massimo di 1 euro e 50. Una scelta che viene sollecitata dalla Regione, ma che non comporta però alcun obbligo di aumento per il Comune di Saronno, e soprattutto di queste dimensioni.

Per l’attuale gestione del TPL sulle tratte urbane in Saronno solo il Comune può infatti decidere se aderire in tutto o in parte all’aumento che Regione Lombardia ha proposto e successivamente l’Agenzia del TPL ha stimato che potrebbero subire i cittadini della nostra città. E infatti la società che da anni gestisce il nostro trasporto pubblico in Saronno puntualizza sul suo sito che la tariffa è invariata dal 2013, e non aumenterà di certo oggi.

Del resto il Comune non ha deciso di aderire ora alla scelta di Regione Lombardia e quindi, come dimostra il biglietto acquistato questa mattina che alleghiamo a questo comunicato e il tariffario allegato, attualmente sul sito di STIE, oggi non è aumentato neanche di un centesimo il costo del nostro trasporto urbano.

Il nostro biglietto costava e costa 1 euro; sono ormai 10 anni che non viene adeguato agli aumenti di costi intervenuti a Saronno, come ovunque. Per questo motivo é possibile che un adeguamento in futuro ci possa essere, ma a tutela dei saronnesi, che oggi pagano il biglietto meno caro di tutte le più grandi città della provincia, ribadiamo che l’eventuale aumento sarà contenuto il più possibile per favorire sempre più il trasporto pubblico, a beneficio sia delle tasche dei saronnesi, che della fluidità del traffico e dell’ambiente.

Tutt’altra cosa vale invece per il costo dei biglietti interurbani sui quali il Comune di Saronno non ha alcun potere di decisione e che temo l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale, sulla base di quanto suggerito da Regione, deciderà di aumentare. Noi chiediamo che lo si faccia in misura ridotta, ma appunto non dipende da noi.”

