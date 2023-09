SARONNO – Intervento dei carabinieri oggi in via Gorizia, alla periferia sud cittadina: ad innescare l’intervento delle forze dell’ordine è stata una chiamata al 118 aveva segnalato una concitata lite. Sul posto è arrivata una pattuglia dei militari della Compagnia cittadina ed una ambulanza del Sos Uboldo: due uomini, di 25 e 63 anni, hanno avuto bisogno di cure mediche, non sono apparsi in condizioni preoccupanti.

I tutori dell’ordine hanno avviato accertamenti al fine di chiarire tutti i contorni dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno in servizio sul territorio saronnese nell’ambito della abituale attività perlustrativa)

06092023