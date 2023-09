SARONNO – Oggi alle 0.35 ciclista investito in via Varese alla periferia cittadina: è successo nella zona limitrofa alla intersezione con via Balaguer nel quartiere del retrostazione.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina per i rilievi del sinistro ed è arrivata una ambulanza della Croce rossa saronnee per soccorrere il ciclista, un ragazzo di 22 anni, quindi medicato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per alcune lievi contusioni; le sue condizioni di salute non sono apparse affatto preoccupanti.

Da parte delle forze dell’ordine, come sempre in circostanze come queste, sono stati avviati gli accertamenti sulla dinamica dei fatti, per chiarire anche le eventuali responsabilità dell’incidente stradale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: una immagine di via Varese a Saronno)

06092023