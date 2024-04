Calcio

LAINATE – La Pro Juventute, dopo ben sette giornate, torna a conquistare tre punti vincendo la partita valida per la penultima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese disputata nel pomeriggio di oggi 21 aprile a Lainate in casa dell’Oratorio San Francesco.

La Pro Juve riesce a tenere sempre il controllo della gara specialmente dopo il goal di Ferrario che sblocca il risultato concretizzando benissimo le azioni concesse dagli avversari riuscendo, così, a mettere a segno, così, altre due reti, prima con un autogoal rocambolesco e successivamente con Ferrario che trova la doppietta. Il goal di Dibenedetto non basta ai padroni di casa per fermare gli avversari che, dunque, vincono il match per 1-3. Con la vittoria odierna, la Pro Juventute può festeggiare matematicamente l’accesso ai play off che verranno disputati nei giorni successivi alla fine del campionato.