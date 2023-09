CISLAGO – Manutenzione al pavimento anti-trauma del cortile della scuola primaria Mazzini. È ciò che comunica la nota del comune di Cislago. “Da diversi anni – si legge nella nota del comune di Cislago – il cortile interno della scuola primaria Mazzini risultava essere disconnesso in più punti, a causa delle radici delle alberature che sollevavano la pavimentazione in porfido. Con l’obiettivo di garantire un’area ricreativa più sicura per gli studenti, nel corso dell’estate è stata rifatta una porzione del cortile, realizzando una nuova pavimentazione anti-trauma, e sono stati sistemati gli avvallamenti presenti nella zona pavimentata con il porfido.”

“La sicurezza delle scuole – concludono dall’amministrazione – e il miglioramento degli spazi continueranno ad essere priorità dell’Amministrazione Comunale, che ha previsto inoltre lavori di adeguamento sismico e manutenzioni straordinarie in entrambi i plessi dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro.”

L’ex sindaco Gianluigi Cartabia commenta così il comunicato: “Peccato che come al solito non evidenziano quello che già è stato fatto in quanto già la nostra amministrazione era intervenuta per realizzare parte del cortile in materiale antitrauma, accogliendo la richiesta che il corpo docenti e il comitato genitori ci avevano chiesto, sospendendo la parte che ora è stata realizzata in quanto prima doveva essere realizzato l’ascensore all’interno del cortile della scuola elementare, struttura che mancava da tempo per consentire anche ai disabili la possibilità di accedere al primo piano, cosa da noi progettata e finanziata, appaltata durante il periodo di commissariamento ed ora conclusa dall’amministrazione Calegari”.

