SARONNO – A Solaro ieri alle 5.40 intervento dell’ambulanza in via 5 giornate per soccorrere un uomo di 75 anni che stava male ed al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica; non è comunque apparso in gravi condizioni.

Per una caduta accidentale in via Roma a Saronno ieri è stata soccorsa una ragazza di 20 anni, quindi trasportata all’ospedale di Saronno, con prognosi comunque tranquillizzante.

Incidente col monopattino ieri alle 12.10 a Cesate. E’ successo in via Vecchia Comasina, è rimasto ferito un ragazzo di 30 anni, soccorso da una pattuglia della polizia locale e da una ambulanza della Croce rossa, e trasportato all’ospedale di Saronno per le cure del caso; non è grave.

(foto archivio)

13092023