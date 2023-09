SARONNO – “Dal pomeriggio di oggi 14 settembre sono attesi sulla Lombardia rovesci sparsi o isolati temporali collegati al ciclo diurno, più probabili a ridosso deirilievi. Verso sera l’ingresso di aria fresca da est a bassa quota produrrà una linea di instabilità convettiva, inizialmente

sulla pianura centro-orientale e sull’Appennino, in rapido transito verso ovest. Intensificazione generale delle precipitazioni

anche a carattere temporalesco, in prosecuzione nella notte. Venti previsti in parziale rinforzo da est sulla pianura orientale e sul

Garda, prevalentemente moderati, dal tardo pomeriggio”. Lo comunica il servizio meteo di Regione Lombardia.

La linea di instabilità generatasi nella sera di giovedì interesserà fino al mattino di domani 15 settembre la pianura centro-occidentale

ed i rilievi occidentali. La stazionarietà dei fenomeni potrà portare a cumulate significative nelle 12 ore, in particolare sulla

fascia pedemontana occidentale e sul nordovest (Varesotto, basso Lario e alta pianura occidentale). Dalla tarda mattinata-

primo pomeriggio fenomeni in generale attenuazione, salvo isolati temporali possibili fino a sera, in particolare su su Appennino

e Prealpi centro-orientali. Venti in parziale rinforzo nella notte su pianura e parte dei rilievi occidentali.

14092023