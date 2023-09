SARONNO – Terzo accoltellamento in una settimana. Ferito un 43enne.

Operai e mezzi non sono passati inosservati in via Vicinale della Cassinetta dove è iniziato l’intervento per la realizzazione di una nuova stazione radio base. A spiegare, con chiarezza l’iter della realizzazione l’Amministrazione saronnese: “Il cantiere in corso in via Vicinale della Cassinetta riguarda la realizzazione di una nuova stazione radio.

Ladro in azione al cinema Silvio Pellico.

Turate, operai in nero sul tetto rotto senza imbragatura: denunciato il titolare.

L’ex comandante di Saronno Pietro Laghezza alla guida della compagnia carabinieri di Legnano.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

15092023