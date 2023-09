BUSTO ARSIZIO – Una partita combattuta nella quale però la Pro Juventute, ospite a Busto Arsizio nel campo dell’Ardor Asd, ha dimostrato la propria superiorità vincendo la seconda stagionale del girone Z di Varese della seconda categoria.

Nel primo tempo gli ospiti dominano il campo creando diverse occasioni da goal che però non riescono a concretizzare. Situazione che cambia però nella seconda metà di gara nella quale l’Ardor scende in campo in modo più aggressivo soprattutto in fase offensiva ma viene immediatamente stroncata dalla rete di Colombo che sblocca il risultato nel momento migliore degli avversari e porta in vantaggio la Pro Juve. Dopo il goal subito i padroni di casa cercando subito il pareggio ma gli attaccanti dell’Ardor vengono arginati benissimo dalla difesa avversaria. La partita si chiude definitivamente nel recupero del secondo tempo, minuti nei quali Colombo su ripartenza trova la doppietta che regala la vittoria alla Pro Juve.

Seconda vittoria consecutiva dunque per la Pro Juventute che parte benissimo questa nuova stagione di campionato portandosi così al primo posto a punteggio pieno insieme a Oratorio Lainate e Marnate Gorla Calcio. Risultato diverso invece per l’Ardor che dopo la grande vittoria in trasferta per 1-4 sulla Beata Giuliana trova la prima battuta di arresto.

UC ARDOR ASD – ASD PRO JUVENTUTE 0-2