LAMBRUGO- Nella 7′ partita del campionato di Terza Categoria, nel girone A, il Calcio Misinto 1971 è ospite sul campo dell’U.S. Olympic, in un match equilibrato, ma vinto dagli ospiti con il risultato di 1 a 2.

Il match, nonostante la disparità in classifica tra le due squadre, infatti il Misinto si trova in zona playoff, mentre l’U.S. Olympic in penultima posizione, è equilibrato. La squadra di casa scende in campo motivata per cercare la prima vittoria stagionale, mentre la squadra di mister Mazzolla ha bisogno di vincere per rimanere sulla scia della capolista, ovvero della Celtica che rimane a +3 in classifica. A spuntarla sono proprio gli ospiti che vincono grazie alle reti dei soliti Bettin e Cederle che regalano i 3 punti alla formazione di Misinto.



Grazie a questa vittoria il Misinto sale a 16 punti, rimanendo in 2′ posizione insieme alla Valsodese, mentre l’U.S. Olympic rimane ferma in penultima posizione a 3 punti, ottenuti grazie a 3 pareggi stagionali.

U.S. Olympic-Calcio Misinto 1971 1-2

CALCIO MISINTO 1971: Bordonali, F. Cattaneo, Bellusci, Anzani, Belotti, Costanzo, Scattolin, Peverelli, Bettin, Romeo, Cederle. A disp: Schiatti, Artuso, Spinelli, Parenti, Pecin, Pizzutto, Folla, Dimarino, L. Cattaneo.

ALL: Mazzolla.