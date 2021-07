SENAGO – PADERNO Lesioni personali stradali gravissime, fuga a seguito di incidente stradale e omissione di soccorso sono le accuse a cui dovrà rispondere il 27enne di Paderno Dugnano per l’incidente avvenuto stanotte a Senago in via De Gasperi.

Un sinistro con un bilancio pesantissimo e da cui il padernese si è allontanato tornando a casa dove è stata la madre (secondo quanto riportato da Milanotoday.it) a chiamare il 112 spiegando l’accaduto.

Ma torniamo all’incidente. Secondo quando ricostruito dalle forze dell’ordine l’auto del 27enne avrebbe provocato, poco dopo l’1,30, la caduta dei due ragazzi che viaggiavano lungo via De Gasperi su uno scooter. Con i due ragazzi a terra e l’auto che si allontanava sono stati gli automobilisti di passaggio e residenti a dare l’allarme.

Sono arrivate due ambulanze e due auto mediche. Il più giovane, 19enne, oltre ad aver riportato l’ambutazione dell’arto inferiore destro è andato in arresto cardiaco. Rianimato e stabilizzato è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza: le sue condizioni restano critiche. Cosciente con diverse ferite soprattutto a gambe e braccia il 20enne portato all’ospedale Niguarda dove è ricoverato.

Solo ieri l’incidente mortale che a Saronno è costato la vita ad una 27enne di Barlassina.

(foto archivio)