CISLAGO – Black out elettrico stasera in alcune zone di Cislago: i problemi in realtà sono iniziati già alle 18.30 in concomitanza col forte temporale che si è abbattuto nella zona e che ha causato uin guasto in una cabina che si trova nelle vicinanze dell’ex statale Varesina, alla periferia sud del paese.

Sono stimati in circa 230 gli utenti rimasti senza corrente, E-Distribuzione ha già inviato i propri tecnici sul posto e secondo le stime il guasto dovrebbe essere riparato nel giro di breve tempo e comunque nel corso della nottata.

Il maltempo del tardo pomeriggio ha provato danni e problemi in tutta la zona allagando i sottopassi di via Milano e via I maggio, via Biffi, le case Aler al Matteotti ed altre zone di Saronno; allagato anche il Paladozio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

18092023