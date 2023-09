SARONNO – I bimbi saronnesi ci giovano già da qualche settimana ma oggi pomeriggio, martedì 19 settembre, si sono fermati intorno alle 1630 per il taglio del nastro organizzato dall’Amministrazione comunale. Il sindaco Augusto Airoldi ha ricordato come il parco sia stato realizzato con fondi regionali “siamo pronti a realizzare altri parchi inclusivi in città se arriveranno altri fondi”.

Airoldi si è poi rivolto ai piccoli: “Sono giochi e spazi creati per permettervi di giocare tutti insieme anche con chi di voi ha qualche difficoltà più a muoversi o lo fa in modo diverso”. E non manca una raccomandazione: “Un messaggio anche agli adulti ricordiamo che questi giochi non sono stati fatti per noi ma perchè gli adulti aiutino i piccoli ad usarli al meglio”

L’evento si è concludo con una merenda per tutti i piccoli.

